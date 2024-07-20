Який комплекс ППО росіяни завезли в Крим: речник ВМС сказав, чи допоможе він ворогу

Росіяни намагаються посилити свою діряву протиповітряну оборону в Криму. Зокрема, після кількох успішних ударів Сил оборони по ворожій ППО, противник розмістив на території анексованого півострова елементи ЗРК С-500.

В етері 24 Каналу речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук пояснив, чим відрізняється комплекс С-500 від попередніх, зокрема С-300 та С-400, які захищали Крим, але були успішно ліквідовані ЗСУ.

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Росіяни притягли С-500 у Крим

С-500 "Прометей" – найсучасніший російський зенітний комплекс великого радіуса, що призначений доповнити вже існуючі комплекси С-400, забезпечуючи новий рівень протиракетної оборони.

У мене виникає питання, чому не Сізіф, тому що якщо йти по грецькій міфології буде більш логічно. Сізіфова праця тут якраз буде доречною,

– іронічно зауважив Плетенчук.

За його словами, передислокація С-500 навряд чи змінить ситуацію, адже їх Росія не має у достатній кількості, тож цією системою росіяни зможуть прикрити лише одну локацію.

Зазначимо, що перший та єдиний зенітний комплекс цього типу передали на озброєння російської армії в жовтні 2021 року. Тоді він заступив на бойове чергування, прикриваючи Москву та область. До того ж речник Військово-морських сил ЗСУ зауважив, що не слід забувати, що це ще експериментальний вид озброєння.

Я не фахівець з ракетного озброєння, але наскільки мені відомо, принципової різниці щодо способів ураження між С-500 і С-400 немає,

– мовив Плетенчук.

С-500 має більше електроніки, більш сучасний, у нього є досить серйозні технічні параметри, проте сам спосіб знищення повітряних цілий у нього мало відрізняється від попереднього. Тож цією системою доволі складно знищити ракети, зокрема ATACMS, які періодично використовуються по Криму.

Про те, що російські військові перекинули новітні системи С-500 "Прометей" на окупований Кримський півострів для прикриття важливих об’єктів повідомив голова ГУР МО Кирило Буданов.