Росія перекинула в Україну комплекс С-300 і військових із Сирії, – NYT

Росія, ймовірно, перекинула з Сирії в Україну понад тисячу військових, а також – систему протиповітряної оборони С-300.

Росія передислокувала критично важливу військову техніку і війська з Сирії. Про це американські ЗМІ пишуть, посилаючись на 3 високопоставлені джерела на Близькому Сході.

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Скільки військових перекинули з Сирії

Офіційні особи надали журналістам різні оцінки того, скільки російських військ вивели з Сирії. Двоє джерел зазначили, що це 2 батальйони або від 1200 до 1600 солдатів. За інформацією іншого джерела, число може бути набагато більшим. При цьому усі підтвердили, що кількість бойових частин Росії в Сирії скоротили.

Зауважують, що передислокація техніки і військ відобразилася і на Ізраїлі. Після початку повномасштабної війни в Україні російське військове командування приділяє набагато менше уваги угрупованню в Сирії.

Офіційні особи зазначили, що Росія вивела систему С-300 з Сирії. Є інформація, що цю систему перекинули в Україну, зменшивши вплив Росії на Ізраїль в Сирії.

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За інформацією ЗМІ, Ізраїль відмовлявся постачати військову техніку Україні через С-300. Побоювались, що він може бути використаний проти ізраїльських літаків