Андрющенко розкрив, що запланувала Росія в Генічеську та Скадовську

До 2045 року Росія планує заселити окуповані території – відправити понад 100 тисяч росіян, зокрема, у Генічеськ та Скадовськ. Росія вже затвердила так звані плани розвитку територій, які передбачають будівництво нових житлових багатоповерхівок.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зауваживши, що зацікавлених росіян переїжджати на ТОТ є чимало, а головним їхнім стимулом є довгостроковий кредит на купівлю житла. Крім того, російська влада доклала зусиль, щоб створити інформаційну бульбашку для населення – мовляв, росіяни їдуть у міста, які будуть розвиватись.

Що запланувала Росія в Генічеську та Скадовську?

За словами керівника Центру вивчення окупації, цифра у 100 взялась з генеральних планів міст, які затверджують в Росії. Окупанти хочуть заселяти саме Генічеськ та Скадовськ, адже в цих містах є порти. Тобто тут мовиться про логістичну зацікавленість ворога.

Найяскравіше таку тактику заселення наразі демонструють Маріуполь та Луганськ. Саме на цих окупованих містах росіяни вже відпрацювали механізм переселення.

Як це відбувається? Є програма іпотеки під 2% для росіян, яка стимулює їх переїжджати. Більше нічого немає. Це єдиний спосіб для росіян роз'їхатись, адже в Москві у двокімнатних квартирах досі живуть по 2 – 3 покоління. Така іпотека є ще у Владивостоці, тому вибір зрозумілий,

– пояснив він.

Наразі у Маріуполі російська влада готова "прийняти" у нові будинки 35 – 50 тисяч росіян. У Луганську цифра менша – до 35 тисяч.

Андрющенко зазначив, що для окупантів на тимчасово окупованих територіях війни "немає". Росіяни не усвідомлюють, що там відбувались бойові дії і що зараз там є прильоти, тому їдуть на "мирні території, у яких є майбутнє".

Керівник Центру вивчення окупації також додав, що в Росії є парадокс – росіяни живуть у своїй країні гірше, ніж українці під час війни. Тому навіть ці міста, які пережили війну та окупацію, для них – це немов крок вперед.

Зверніть увагу! У виданні Reuters підкреслили, що Росія спрямувала близько 11,8 мільярда доларів на розвиток окупованих областей – витрати майже втричі перевищили суму для аналогічних програм для російських регіонів. Це свідчить про те, що Кремля планує закріпитись на окупованих територіях

