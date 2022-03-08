Росія перетворила гуманітарну сферу на інструмент гібридної війни

8 березня 2022 , 14:39
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Павло Ковтонюк

Джерело:

фейсбук Павла Ковтонюка

Воєнні і гуманітарні питання мають бути розмежовані. Це базовий принцип роботи гуманітарних інституцій. Військо веде війну, і має давати гуманітарним організаціям допомагати цивільним.

Але Росія так не думає. Вона обстрілює "зелені коридори" та перешкоджає їх роботі. Бо її мета –  не помагати цивільним, а завозити свої "гумконвої".

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Ці "конвої" не мають нічого з гуманітарною допомогою – це інструмент встановлення військово-політичного контролю над територією.

Росія перетворює навіть гуманітарну сферу на інструмент гібридної війни. Вона руйнує основи гуманітарної сфери. Тому вона має бути виключена з гуманітарних організацій, включно з World Health Organization (WHO).

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Автор: Павло Ковтонюк