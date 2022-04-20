Росія перетворилася на 140 мільйонів наполеонів в одній країні

Палата наполеонів. Універсальна внутрішня відмазка для представника "глибинного народу", щоб і надалі перебувати у своїй палаті та вірити в Z – що російська армія воює не з Україною, а з "бандерами" та "нацистами".

Кремль сховав невиліковну хворобу суспільства за брехнею

Це як психологічний прийом для воїнів, який застосовується ще з давніх часів – щоб вони завжди були в масках.

Цікаво Путін закінчиться в один момент: що для цього треба

Якщо ти в масці, то безликий і здатний на всі вчинки. Ось і російське стадо натхненно-поблажливо дивиться на війну Росії проти України як на війну з "нацистами" та "бандерівцями". Дуже зручно.



Усе населення Росії перетворили на наполеонів з палати №6 культом Путіна / Фото "Детектор медіа"

Хоча їм не завадило би подивитися на себе самих і знайти свою уніфікацію. Це – не наполеон у палаті номер 6 (тобто не одиничний випадок). Це понад 140 мільйонів наполеонів в одній країні.

Важливе – Фейгін пояснив, як наразі в Путіна ставляться до своїх провалів в Україні: дивіться відео