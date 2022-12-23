Перетворюють на закриту військову базу: Федоров розповів, куди Росія стягає найманців

Іван Федоров розповів, що Росія перетворює тимчасово окуповану територію Запорізької області на закриту військову базу. Кількість окупантів там лише зростає.

Мер Мелітополя розповів, що кількість російських військових та найманців на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зростає. Вони – абсолютно некеровані. Аби хоч якось втримати "гарматне м'ясо", прислали кадирівців.

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Тимчасово окупована частина Запорізької області перетворюється на закриту військову базу,

– заявив Федоров.

Мер Мелітополя повідомив, що цивільних мешканців Росія використовує як заручників. Можливості виїхати з тимчасово окупованої території фактично немає.

Окупанти панічно бояться Сил спротиву

Російські окупанти панічно бояться Сил спротиву. Загарбники влаштовують передислокації та "тренувальні евакуації". Ворог марно шукає партизан.

"Загарбники не можуть навіть уявити, що "партизани" – це майже всі мешканці зайнятих територій. І вдалі дії Сил спротиву, які чи не щодня знищують склади БК та лігва окупантів, – тому доказ", – додав Федоров.

Загарбники зазнають втрат