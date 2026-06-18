У Путіна побідкалися, що на саміті G7 Трампа "обробили" шкідливими ідеями

У французькому Евіані відгрімів саміт країн "Великої сімки", у якому брав участь і Володимир Зеленський. А у Кремлі ніяк не можуть змиритися з тим, що серед лідерів G7, які висловили підтримку Україні, був і Дональд Трамп.

Помічник Путіна Юрій Ушаков у коментарі для журналістів висловив думку про те, що європейські лідери на саміті G7 "обробляли" Дональда Трампа, аби налаштувати його проти Росії. Слова чиновника цитує "Интерфакс".

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Що сказав Ушаков про вплив європейців на Трампа?

За словами Ушакова, на саміті G7 "українська тема" активно обговорювалася, і європейці здійснювали "некорисний" вплив на Трампа.

Як можна припустити, Трампа накачували, я б сказав, мабуть, некорисними, якщо не шкідливими ідеями,

– поскаржився помічник глави Кремля.

Водночас він додав, що Трамп "теж сильний політик", який стоїть на своєму.

Ушаков зауважив, що після саміту у Франції контактів між Росією та США не було.

Нагадаємо, що Москву могла роздратувати спільна заява лідерів G7, зокрема Трампа, у якій вони:

підтвердили непохитну підтримку України, її суверенітету та територіальної цілісності;

висловили солідарність з українцями, відзначили стійкість країни та її успіхи на полі бою;

повідомили про намір збільшити постачання засобів ППО, далекобійного озброєння й підтримати розвиток українського військового виробництва;

пообіцяли допомогти Україні підготуватися до зими;

посилити санкційний тиск на Росію, зокрема на її нафтовий і газовий сектори.

До слова, Трамп допустив повернення санкцій проти російської нафти. Раніше США тимчасово послабили обмеження через різке подорожчання енергоресурсів на тлі війни з Іраном.

Варто зауважити, що ще перед початком саміту в Евіані, багато західних ЗМІ писали про те, що країни Європи готуються переконати Трампа посилити тиск на Росію.