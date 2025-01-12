Росіяни намагаються обійти Покровськ і потрапити на Дніпропетровщину, — Financial Times

Доки українці рахують, скільки кілометрів залишилося до кордону Дніпропетровської області, росіяни вдалися до іншої тактики. Вони вирішили обійти місто, перерізавши логістику ЗСУ.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Ворог прагне оточити Покровськ, – ОСУВ "Хортиця" розповіло про ситуацію в місті

Ворог хоче, щоб ЗСУ залишили Покровськ без бою

Зараз окупантам залишилося трохи менше, ніж 7 кілометрів від траси на Дніпропетровщину. І вони рухаються на захід від Покровська.

Представник ГУР Андрій Черняк повідомив про нову ідею росіян.

Вони розуміють, що втратять багато сил, намагаючись взяти Покровськ, тому вирішили застосувати іншу стратегію: підійти з півдня й обійти місто,

– сказав розвідник.

Росіяни вирішили перерізати трасу між Покровськом і Костянтинівкою. Таким чином, оборонці міста будуть відрізані від логістики та будуть змушені вийти без бою.

Ситуація під Покровськом

Як швидко ворогові вдасться реалізувати свій задум, буде залежати від рівня укріплень в цьому районі. І від кількості українських захисників, яких дедалі більше бракує.

Окрім цього в районі Покровська важкопрохідна місцевість, яка може затримати ворога.