Росіяни намагаються обійти Покровськ і потрапити на Дніпропетровщину, — Financial Times

12 січня 2025, 21:07
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Автор: Ірина Чеботнікова

Доки українці рахують, скільки кілометрів залишилося до кордону Дніпропетровської області, росіяни вдалися до іншої тактики. Вони вирішили обійти місто, перерізавши логістику ЗСУ.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Financial Times

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Ворог хоче, щоб ЗСУ залишили Покровськ без бою 

Зараз окупантам залишилося трохи менше, ніж 7 кілометрів від траси на Дніпропетровщину. І вони рухаються на захід від Покровська. 

Представник ГУР Андрій Черняк повідомив про нову ідею росіян. 

Вони розуміють, що втратять багато сил, намагаючись взяти Покровськ, тому вирішили застосувати іншу стратегію: підійти з півдня й обійти місто, 
– сказав розвідник. 

Росіяни вирішили перерізати трасу між Покровськом і Костянтинівкою. Таким чином, оборонці міста будуть відрізані від логістики та будуть змушені вийти без бою. 

Ситуація під Покровськом

Як швидко ворогові вдасться реалізувати свій задум, буде залежати від рівня укріплень в цьому районі. І від кількості українських захисників, яких дедалі більше бракує. 

Окрім цього в районі Покровська важкопрохідна місцевість, яка може затримати ворога.