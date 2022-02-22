Росія підготувала собі ще 2 серйозні напрямки, – капітан про ймовірний наступ не з Донбасу

22 лютого 2022 , 22:59
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На окупованих територіях, які "визнав" Кремль, розгорнули серйозний військовий контингент Росії. Припускають, що військове напруження може відбутись саме на тій ділянці.

Однак Росія має інші напрямки, звідки б могла розпочати ймовірне вторгнення. Про це в ефірі 24 каналу заявив капітан першого рангу, ексзаступник начальника штабу Військово-морських сил України Андрій Риженко.

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"Росіяни приготували собі ще 2 серйозні напрямки, які вони можуть застосувати для того, щоб серйозно послабити Україну у військовому вимірі",- наголоси він.

  • Загроза з Півдня 

Перша ділянка – це Південь. 13 лютого розпочались масштабні навчання Чорноморського флоту. У море вийшли приблизно 45 катерів. У цей час, як розповів Риженко, сформувався загін із 6 десантних кораблів Росії, які періодично підходять близько до узбережжя.  

Водночас в Азовське море зайшли 3 російські десантні кораблі, у супроводі 4 бойових суден. За словами Риженка, вони також здійснювали підхід до українського узбережжя. Вони здатні висаджувати десантників.

Крім того, Росія заявила, що планує проводити до 27 лютого масштабне повітряно-морське навчання. Серед авіації, яку вже перебазували росіяни, є новітні російські винищувачі-бомбардувальники та гелікоптери. 

  • Загроза з Півночі

Як зазначив Риженко, підрозділи, які розташовані на Півночі – від Бреста до кордону з Росією – залишились на своїх місцях, а подекуди наблизились до України. Ці угрупування можуть діяти вздовж наших північних кордонів – від Києва і на захід. 

Ці два напрямки – Північ та Південь – можуть бути застосовані, щоби, по-перше, відволікти наші сили, щоб ми не могли сконцентруватись на Сході. По-друге, може розглядатись такий варіант, як відсік наших сил на Сході від різних видів постачання з інших частин України.

Андрій Риженко

Капітан першого рангу

Андрій Риженко сказав, звідки Росія могла б розпочати ймовірне вторгнення: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Сукач