Підрив ГЕС за впливом дорівнює використанню тактичної ядерної зброї, – ОП

Росія 6 червня здійснила підрив Каховської ГЕС. Якщо країну-вбивцю не зупинити, то вона й надалі буде здійснювати екоциди.

Підрив Каховської ГЕС – це катастрофа, яка матиме відтерміновані десятиріччями наслідки. Про це 24 Каналу розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Межі жорстокості Росії

Михайло Подоляк пояснив, що наразі проводиться евакуація людей із затоплених населених пунктів. Також здійснюється аналіз всіх можливих наслідків.

"Ми втратимо на певний час можливість використовувати Херсонську, Миколаївську, Запорізьку області в рамках сільського господарства", – додав він.

Окрім цього, треба бути готовими, що в річище Дніпра, а потім і в Чорне море будуть вимиті хімічні добрива.

Підрив ГЕС – це використання неселективної зброї, яка прирівнюється по впливу на цивільне населення й інфраструктурі до тактичної ядерної зброї. Це порушення додаткового протоколу 1 Женевської конвенції,

– зауважив радник глави ОП.

Неселективна зброя – це зброя, яка не розрізняє цілей, коли її використовують. Вона може пошкодити все навколо. Її використання порушує міжнародні гуманітарні закони.

За його словами, Росія свідомо пішла на використання по суті зброї масового ураження локального типу для того, щоб знищити територію України, яка не може забрати силою.

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Михайло Подоляк додав, що Україна очікувала іншої реакції від Міжнародного Кримінального суду. Натомість він заявив про відкриття відповідного провадження для здійснення розслідування у справі.

"Такі пропозиції провести міжнародне розслідування – це знищення міжнародного права як концепції". – переконаний він.

Ситуація дуже нагадує візити місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, які прикривають воєнні злочини Росії на території України.

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