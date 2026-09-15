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24 Канал Новини України Росія тероризує "Шахедами", була загроза через МіГ: у яких областях зберігається небезпека атак
15 вересня, 19:46
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Росія тероризує "Шахедами", була загроза через МіГ: у яких областях зберігається небезпека

Вероніка Соцкова

Росія знову атакує Україну ударними безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога лунає в кількох областях.

24 Канал стежить за атакою та повідомляє, де фіксують найбільшу небезпеку.

Де зберігається небезпека атаки?

Де лунає тривога: дивіться на карті

 

 

20:00, 15 вересня

Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.

19:57, 15 вересня

КАБи на Донеччину.

19:45, 15 вересня

Реактивний БпЛА на Київ із заходу.

19:44, 15 вересня

Увага!

Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

19:43, 15 вересня

Реактивний БпЛА північніше Теплика (Вінниччина) курс північно-східний (Черкащина).

19:41, 15 вересня

Реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Миколаївщини.

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