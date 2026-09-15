Росія тероризує "Шахедами", була загроза через МіГ: у яких областях зберігається небезпека

Росія знову атакує Україну ударними безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога лунає в кількох областях.

24 Канал стежить за атакою та повідомляє, де фіксують найбільшу небезпеку.

Де зберігається небезпека атаки?

Де лунає тривога: дивіться на карті