Росія тероризує "Шахедами", була загроза через МіГ: у яких областях зберігається небезпека
Росія знову атакує Україну ударними безпілотниками та ракетами. Повітряна тривога лунає в кількох областях.
24 Канал стежить за атакою та повідомляє, де фіксують найбільшу небезпеку.
Де зберігається небезпека атаки?
Де лунає тривога: дивіться на карті
Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний. КАБи на Донеччину. Реактивний БпЛА на Київ із заходу. Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К! Реактивний БпЛА північніше Теплика (Вінниччина) курс північно-східний (Черкащина). Реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Миколаївщини.
Реактивні БпЛА на межі Одеської та Миколаївської областей курс північний.
КАБи на Донеччину.
Реактивний БпЛА на Київ із заходу.
Увага!
Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!
Реактивний БпЛА північніше Теплика (Вінниччина) курс північно-східний (Черкащина).
Реактивний БпЛА з Чорного моря на південь Миколаївщини.