Росія може підписати з Суданом угоду про обмін зброєю, – ISW

Кремль планує підписати угоду зі Збройними силами Судану щодо обміну зброєю для свого логістичного хабу в Порт-Судані на Червоному морі. Це також посилить співпрацю з Іраном.

В актуальному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) ідеться, що помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння та боєприпасів" для російського логістичного центру у Порт-Судані.

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Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу".

Російські воєнкори писали, що ЗСС змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.

Заступник міністра закордонних справ Росії та спеціальний представник президента Росії в Африці й на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

Це посилить співпрацю з Іраном

ISW вважає, що Росія, імовірно, змінить сторону підтримки у громадянській війні в Судані, щоб підтримати ЗСС і створити свою військово-морську базу в Червоному морі.

Військові аналітики вважають, що російська підтримка Збройних сил Судану принесла б велику користь Ірану, адже таким чином вона зблизила б російську та іранську політику і стратегію в регіоні.

, зв'язки Америки та Заходу з африканськими країнами слабшають, і в перспективі це посилить вплив Росії на цьому континенті. Іран також є ще одним гравцем у регіоні, підтримуючи "Ісламський рух Нігерії" та уряд Судану, який веде громадянську війну проти повстанського угруповання.