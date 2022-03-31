Росія підтвердила готовність відкрити коридор у Маріуполь: туди виїдуть 45 автобусів

Україна отримала повідомлення від Червоного Хреста, що Росія готова відкрити коридори з Маріуполя 31 березня. У місто вирушать 45 автобусів.

Про це під час брифінгу повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал. Транзит має відбутись через місто Бердянськ.

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До Маріуполя вирушать 45 автобусів

28 автобусів мають зараз отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка. Також 17 автобусів вже виїхали з міста Запоріжжя. Будемо робити все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратись з міста,

– розповіла Верещук.

Також на 31 березня погодили ще 2 гуманітарні коридори:

доставки гуманітарної допомоги і евакуації людей з міста Мелітополь,

для проїзду колони людей на власному транспорті з міста Енергодар до Запоріжжя.

На зворотному шляху в Запоріжжя до колон з Маріуполя і Мелітополя зможуть приєднатися люди на власних автівках.

Дивіться брифінг Ірини Верещук 31 березня: