Росія після втрати "Москви" перекинула на Зміїний засоби ППО і блокує торгівлю морем, – Британія

Росія продовжує утримувати острів Зміїний. На ньому вона розмістила сили ППО, через що зберігається загроза наступу на Одесу.

Острів Зміїний був критично важливим для Росії в перший же день повномасштабного нападу на Україну. Тож не дивно, що для атаки на цей клаптик суші в Чорному морі вона відправила декілька кораблів, серед яких був і ракетний крейсер "Москва". Саме тоді цей корабель був посланий "в певному напрямку", а невдовзі й затоплений.

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Попри це, росіяни таки захопили острів Зміїний. І з нього несуть постійну загрозу для України. Хоча і зазнають там численних втрат.

Втрата крейсера "Москва" змусила російське військове керівництво дещо переглянути ситуацію з островом Зміїний. Річ у тому, що "Москва" була флагманом чорноморського флоту Росії, який здійснював протиповітряну оборону решти кораблів. Для цього на кораблі були встановлені відповідні радари та системи ППО. Втрата крейсера "Москва" поставила під удар решту російських кораблів в Чорному морі. Вони вже не могли так вільно почуватися, адже їм теж загрожував ракетний удар. Що і неодноразово ставалося.

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Саме тому росіяни вирішили розмістити на острові Зміїний числені сили протиповітряної оборони. За даними британської розвідки, туди були перекинуті тактичний зенітний ракетний комплекс "Тор" та російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Саме вони повинні здійснювати забезпечення протиповітряної оборони російських військово-морських кораблів, які діють навколо острова Зміїний.

При цьому активність росіян біля острова Зміїний має не лише військову мету. Адже наявність там військових кораблів та чимала кількість мін поблизу узбережжя Чорного моря унеможливили роботу українських портів. А відтак і морську торгівлю нашої держави, в тому числі й доставку продовольства.

"Активність Росії на острові Зміїний сприяє блокаді українського узбережжя та перешкоджає відновленню морської торгівлі, у тому числі експорту українського зерна", – відзначили в британській розвідці.

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