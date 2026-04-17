Азовське море наближається до катастрофи через експеримент Росії, – Центр нацспротиву

Окупанти готують новий екологічний експеримент в Азовському морі. Перед початком пляжного сезону вони планують провести масовий вилов медуз.

Свої дії окупаційна адміністрація разом із "Росриболовством" пояснюють "очищенням акваторії" перед курортним сезоном. Втім, насправді росіяни полюють за короткостроковим прибутком. І заради нього готові завдати екосистемі непоправної шкоди. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Чому експеримент Росії з медузами є небезпечний?

Медузи відіграють важливу роль у морській екосистемі: вони допомагають контролювати кількість планктону і підтримують природний баланс у харчовому ланцюгу.

Якщо їх масово знищувати, це може порушити рівновагу у воді – спричинити надмірний розвиток водоростей, зменшення вмісту кисню та проблеми з кормовою базою для риби.

Такі втручання здатні запустити ланцюгові екологічні зміни, які з часом можуть призвести до деградації екосистеми Азовського моря і появи окремих "мертвих зон".

Окупаційна влада розглядає природні ресурси переважно як джерело прибутку, не враховуючи довгострокові наслідки для довкілля.

