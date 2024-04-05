Російські спецслужби готують новий теракт, щоб звинуватити українських партизанів, – "Атеш"

Представники руху опору "Атеш" розповіли про новий план, який готують російські спецслужби. За даними групи, окупанти намагаються організувати черговий терористичний акт.

За даними "Атешу" метою цієї провокації буде подальша спроба перекласти відповідальність за нього на українських партизанів та учасників підпілля. Водночас у цьому ж окупанти переслідують і цілі, які можуть використати всередині Росії.

Цікаво Усе пішло на Крим: у Рязані майже не залишилося ППО

"Атеш" попередив про нові дії російських спецслужб

У телеграм-каналі наголосили, що координатори руху опору почали отримувати регулярні повідомлення від осіб, які видають себе за місцевих активістів, а насправді є представниками російських спецслужб.

Вони пропонують влаштувати диверсії у місцях масового скупчення громадянських людей,

– сказали партизани.

Рух опору вказав, що спецслужби ворожої держави планують терористичну атаку і можуть спробувати покласти провину на "Атеш". Група наводить різні ознаки та скоординовану кампанію проти їхнього руху як докази цієї загрози.

Представники підпілля також наголосили, що таким чином Москва намагається використати провокацію, щоб мобілізувати велику кількість росіян для помсти за те, що вони сприймають як "українські терористичні атаки".

"Вони вже створили безліч фейкових облікових записів "Атеш", фальсифікують діалоги з нашими координаторами та провокують наших прихильників на теракти", – сказали партизани.

За даними телеграм-каналу окупанти докладають всіх зусиль, щоб дискредитувати рух опору на тимчасово окупованих територіях.

Окупанти навіть почали створювати фейкові канали "Атешу"

У "Атеші" також нагадали, що у мережі існують фейкові облікові записи групи. Зокрема, вони майже ідентичні до їхніх попередніх координаторів, але з додатковим "s" наприкінці.

"Атеш" опублікував список фейкових телеграм-каналів:

@atesh_fires;

@Materyk_coordinators;

@Crimeans_coordinator;

@RF_coordinators;

@atesh_official;

@ateshfire_bot;

@atesh_fire_bot;

Партизани наголосили, що працюють винятково проти окупантів. За словами "Атешу", сучасні чекісти готові до будь-якого злочину, тому варто пам'ятати, хто наш ворог і не забувати, що ми боремося за спільну свободу.