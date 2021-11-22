Росія планує "прикрити" Крим та адмінкордон важкими вогнеметами, – ЗМІ

Росія готується посилити захист Кавказу, окупованого Криму та кордону з Україною важкими вогнеметами. Оборонне відомство держави-агресорки хоче зробити це до 2027 року.

Мовиться про вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепек" та ТОС-2 "Тосочка". Вони надійдуть на озброєння новостворених батальйонів у Південному військовому окрузі Росії.

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У російському міністерстві оборони мають намір "прикрити" Кавказ, окупований Крим та кордон з Україною, аби "захистити Росію з півдня". Там стверджують, що вогнеметні системи можна буде перекинути й на західний стратегічний напрямок. Мовляв, "Тосочка" здатна здійснювати марші дорогами загального користування на сотні кілометрів.

Що планує Росія

В армії держави-агресорки вогнемети перебувають на озброєнні окремих частин військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ).

Джерела російських ЗМІ повідомили, що вогнемети мають намір відправляти на південь Росії у кілька етапів. Перший з них триватиме до 2024 року. За цей час у вже наявних частинах кількість систем збільшать до 42 комплектів. Упродовж другого етапу планують продовжувати це збільшення, сформувавши додаткові підрозділи у полках РХБЗ. Загалом до 2027 року Росія хоче створити 3 нові батальйони, озброєні важкими вогнеметними системами.