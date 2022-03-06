Росія планує провокацію на півдні України з насильно мобілізованим населенням з Донбасу

На Кримський півострів 5 березня прибув ешелон із насильно мобілізованими людьми з окупованих територій Донецької та Луганської областей. Найближчим часом Кремль хоче використати їх для кривавих провокацій на півдні України.

Йдеться про особовий склад 131 стрілецького полку 1 армійського корпусу, який мобілізований на окупованій Росією території Донецької і Луганської областей.

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У Дежприкордонслужбі наголосили, що ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже були мобілізовані насильно. Агресор може використати їх як гарматне м'ясо, зокрема на півдні Ураїни.

Також цих людей можуть видавати за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення.

Крім того, російські окупанти можуть здійснити провокації з численними жертвами у східних регіонах України. Там також можуть використати людей з ОРДЛО.

Зазначимо, російських окупантів після надання першої медичної допомоги одразу переміщують на лінію бойового зіткнення для подальших бойових дій, адже в лікарнях бракує місця для поранених. Тільки за минулу добу в одну лікарню на Луганщині привезли понад 650 поранених окупантів.

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