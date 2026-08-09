Росія готує масштабний удар до 24 серпня: відомо, по чому саме битиме ворог

Росія не відмовляється від планів занурити українців у темряву. Ворог поспішає це зробити якомога швидше, не чекаючи осені.

Такого висновку дійшла американська розвідка, даними якої поділився Центр стратегічних комунікацій.

Який удар Росія готує до Дня Незалежності?

За повідомленнями розвідників, головною ціллю окупантів стане Київ.

Москва може не чекати осені, щоб розпочати масштабну кампанію проти енергетичної системи столиці.

Імовірно, вона готова використати стратегічний запас балістичних ракет, щоб завдати максимальної шкоди до Дня Незалежності.

За словами аналітиків Інституту вивчення війни, Росія може розпочати кампанію ударів по енергетиці вже у серпні, користуючись тим Україна не має ракет-перехоплювачів для збиття балістики.

Оскільки Україні ні чим захищатися, балістичні удари по Києву, ймовірно, матимуть серйозні наслідки.

Атаки на енергетику столиці найближчими тижнями можуть ускладнити відновлення та посилення об'єктів, пошкоджених Росією взимку 2025 – 2026 років.

Водночас узимку Москва, ймовірно, продовжить удари по українській енергетиці. Вони можуть бути ще масштабнішими, якщо Росії вдасться послабити українську підготовку вже в серпні.

Наразі невідомо, скільки енергетичних об'єктів Україна змогла відновити після минулої зими та, відповідно, скільки цілей Росія матиме для нових ударів у 2026 році.

Нагадаємо, що російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру восени 2025-го та взимку 2025 – 2026 років завдали значних збитків. Станом на середину січня 2026 року на її відновлення, за оцінками, потрібно було від 64 до 70 мільярдів доларів.

Перший віцепрем'єр-міністр України Денис Шмигаль 3 серпня заявив, що торішні удари пошкодили або знищили об'єкти, які забезпечували близько 80% української генерації. Через це дефіцит генерувальних потужностей в Україні становив близько 6 гігаватів.