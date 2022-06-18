Росія планує відновити виробництво автомобілів "Волга" та "Перемога"

В Росії анонсували плани відродження радянських автомобільних брендів "Волга" та "Перемога". Хочуть пересадити громадян на вітчизняні автомобілі.

Про це повідомив міністр промисловості та торгівлі Росії Денис Мантуров, пишуть російські опозиційні ЗМІ. Можливих термінів початку виробництва він не уточнив.

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У колег є плани відродити, наприклад, бренд "Волга" або "Побєда". Або і те, й те,

– сказав Мантуров.

Цікаво, що попередньо в Росії анонсували поновлення виробництва автомобілів під брендом "Москвич". Їх збиратимуть на базі колишнього московського заводу Renault, який перейшов на баланс Москви.

Зверніть увагу! З початком війни в Україні багато міжнародних автокомпаній зупинили виробництво в Росії та припинили імпорт у країну.

До слова, російська страхова компанія "Росдержстрах" повідомляла що кількість звернень через крадіжки запчастин та навісного обладнання автомобілів зросла на 47% з початку 2022 року.

Вперед у "світле майбутнє": коротко про бренди, які хочуть відродити в Росії

Автомобіль ГАЗ-М-20 "Победа" вироблявся на Горьківському автомобільному заводі з 1946 по 1958 рік. Усього було випущено понад 240 тисяч машин під цією маркою.

Автомобілі під маркою "Волга" випускалися на ГАЗі з 1956 року (ГАЗ 21, ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 3110). Після розпаду СРСР на ГАЗ намагалися створювати нові "Волги", але популярністю машина не користувалася.

До слова, раніше в Росії запропонували привласнити заводи Volkswagen у Росії випускати такі ж автомобілі, але під назвою "Буратіно".

У росіян немає іншого виходу, адже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну одні з перших ринок країни-агресорки залишили автомобільні компанії.

Які автомобільні компанії пішли з Росії

німецькі автомобілі:Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, MAN не постачають свої авто в Росію.

японські автомобілі: Honda, Nissan, Infinity, Toyota вийшли з російського ринку.

американські автомобілі: група General Motors не продаватиме в Росії такі марки: Chevrolet, Buick, Cadillac та GMC. До них приєднався Ford та Harley-Davidson.

італійські автомобілі: Ferrari, Lamborghini та Iveco Group.

шведські автомобілі: Volvo Group та Scania.

британські автомобілі Jaguar Land Rover та Rolls-Royce.

корейський Hyundai також покидає ринок Росії.

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