Росія планує відпрацювати в Чорному морі ракетні удари

Фрегати Чорноморського флоту Росії "Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" проводять навчання в Чорному морі. Незабаром вони планують відпрацювати ракетні удари.

У російському відомстві заявили, що бойові розрахунки фрегатів вступили в навчальний морський бій з противником.

Читайте також У Кремлі переполохані: "Сі Бриз-2021" показали, наскільки флот Росії не встигає за НАТО

Росія відпрацює ракетні удари в Чорному морі

Фрегати Адмірал Григорович" і "Адмірал Ессен" засобами протиповітряної оборони відбили ракетну атаку з постановкою активних і пасивних перешкод засобів радіоелектронної боротьби.

Наступним етапом бойової підготовки стане спільне навчання з екіпажами літаків морської авіації й ППО Чорноморського флоту. Під час нього планують відпрацювати нанесення ракетних і бомбових ударів по групі кораблів умовного противника.

Нагадаємо, нещодавно у Чорному морі завершилася міжнародні навчання "Сі Бриз".

Навчання "Сі Бриз-2021": головне