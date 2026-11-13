Маскуватимуться під волонтерів: в АТЕШ розкрили план окупантів щодо Костянтинівки

Російські військові планують використати так звану гуманітарну місію для проникнення до Костянтинівки на Донеччині. Загарбники хочуть під виглядом волонтерів у цивільному зайняти позиції на східній околиці міста.

Як повідомляє рух АТЕШ із посиланням на агентів у лавах угруповання військ "Центр", командувач 8-ї загальновійськової армії Росії на Донецькому напрямку активно домагається розмінування підступів до міста. Щоб непомітно завести штурмовиків у сіру зону, вороже командування намагається будь-яким чином погодити офіційний коридор.

Ворожі штурми не приносять результатів

За задумом загарбників, російські військові у цивільному одязі мають проникнути в район під виглядом співробітників або волонтерів місії. Після інфільтрації підрозділи планують закріпитися на передових позиціях і поступово просуватися далі вглиб міської забудови.

Один із військовослужбовців штабу окупантів детально описав справжні наміри свого командування, наголосивши на провалі попередніх спроб наступу.

Прямий штурм не приносить результату через високі втрати. Якщо вдасться продавити гуманітарний коридор, планується завести групи під виглядом цивільних осіб, але фактичне завдання – створити плацдарм на східній стороні,

– зазначив російський військовий.

Використання гуманітарного прикриття для ведення військових операцій прямо порушує норми міжнародного гуманітарного права, які суворо забороняють віроломство у збройних конфліктах.

Попри підготовку ворога, в АТЕШ запевнили, що задум командування загарбників завчасно викрито, а зібрані деталі вже передано Силам оборони України.

Спроби маніпуляцій гуманітарним прикриттям

Схожий сценарій російські війська раніше вже реалізовували під час перемир'я з 27 жовтня до 1 листопада 2026 року в Олешках на Херсонщині.

Тоді припинення вогню та гуманітарні приводи загарбники використали для прихованого перегрупування сил, повернення втрачених позицій і облаштування нових точок для операторів безпілотників.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Путін публічно виступив із пропозицією організувати гуманітарну місію в місто за досвідом Олешок.

У відповідь на це в Офісі Президента України застерегли щодо можливого використання такої ініціативи для перекидання російських сил.

Також раніше ми повідомляли, що військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко в етері 24 Каналу назвав заяви Кремля пасткою. За його словами, розповіді Москви про нібито контроль над Костянтинівкою не відповідають дійсності, а подібні ініціативи покликані приховати буксування російського наступу.