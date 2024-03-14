"Росія платить дуже високу ціну": Столтенберг назвав втрати ворога у війні проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував ворожі втрати під час ведення війни проти нашої держави. Він заявив, що Росія за понад два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила більш як 350 тисяч військових.

Генсек НАТО також наголосив, що своєю мужністю та підходом до ведення боротьби Україна "показала, що російських військових можна перемогти". Про це Столтенберг заявив під час спільного брифінгу зі президентом Польщі Анджеєм Дудою, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Платить високу ціну за незначні здобутки

Єнс Столтенберг 14 березня у штаб-квартирі НАТО заявив, що країна-агресорка за понад два роки повномасштабної війни в Україні втратила більш ніж 350 тисяч особового складу. Йдеться про успішно ліквідованих, а також поранених окупантів.

Росія платить дуже високу ціну за незначні здобутки. На суші війна Путіна вже коштувала Росії понад 350 тисяч військових втрат,

– повідомив він.

Генсек Північноатлантичного альянсу також додав, що на морі українські атаки потопили або вивели з ладу значну частину Чорноморського флоту Росії.

Крім того, за його словами, у повітрі Україна збиває ключові російські об'єкти, зокрема дорогі розвідувальні літаки.

Україна знищує російський Чорноморський флот