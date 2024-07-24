У росіян з'явилася нова військова база під Ростовом: що це означає

У травні росіяни побудували нову військову базу в одному з найбільших промислових центрів Ростовської області – у місті Новочеркаськ. Вона розташована за 200 кілометрів від лінії фронту в Україні.

Супутники не зафіксували жодних танків чи бронетранспортерів. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, чи справді це одна з військових частин матеріального забезпечення.

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Що означає побудова військового об'єкту в Новочеркаську

Олександр Мусієнко не побачив нічого дивного у зведенні нової військової бази. Оскільки Новочеркаськ – це штаб 8 російської армії, яка входить в Південний військовий округ, що відповідає за ведення війни проти України.

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Росія також приєднала сюди окуповані території – Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області та Крим. Оскільки Південний військовий округ збільшується, збільшується і кількість військових частин та об'єктів, які там розташовані.

Одна з причин, чому наші дрони атакують Ростовську область та Краснодарський край, якраз пов'язана з тим, що там є ці об'єкти. Їх багато. Це один з центральних округів, залучених до війни проти України. Тому розташування бази у Новочеркаську зовсім не повинно дивувати,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Журналісти "Схем", які опублікували дані про побудову бази у Новочеркаську, припускають, що вона може належати до 100 військового полку матеріально-технічного забезпечення збройних сил країни-агресорки.