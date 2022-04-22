Росія почала активніше закидати в Україну диверсантів, – заступник глави МВС

Євгеній Єнін заявив, що правоохоронці фактично щодня затримують осіб, яких обґрунтовано можна підозрювати у колабораціонізмі або пособництві Росії.

Про це перший заступник глави МВС повідомив у ефірі телемарафону 22 квітня, інформує 24 канал.

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За наявною у нас інформацією, ворог активізував закидання потенційних диверсантів, зокрема й з-поміж членів так званих ПВК, на територію України з метою вчинення диверсій і терактів. Саме тому наголошую на потребі пильності та спостережливості,

– сказав він.

Посилена служба на Великдень

Євгеній Єнін сподівається, що пасхальні свята пройдуть максимально мирно та спокійно й вдасться уникнути можливих провокацій. За його словами, забезпечення громадської безпеки під час релігійних свят є одним із пріоритетних напрямків діяльності співробітників правоохоронних органів.

Поліція нестиме посилену службу в зв'язку зі святами. Хотів би закликати всіх до дотримання режиму комендантської години і так само дослухатися до сирени, яка може сповіщати про повітряну тривогу, навіть попри триваючу Службу Божу,

– наголосив заступник глави МВС.

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Нещодавно у Дніпропетровській області поліція затримала 4 ймовірних диверсантів.