Росія почала артилерійські навчання на Курилах
25 березня 2022 , 09:25Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс
Росія почала військові навчання на Курильських островах. Туди залучили понад 3 тисячі військових і сотні одиниць техніки.
Росіяни тренуються відбивати висадку морського десанту, зокрема, знищувати засобами ППО авіацію, яка перевозить десант.
До речі Росії нагадали, як саме їй дісталися Курили
Як відбуваються навчання
- Залучили самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С". Вони працюють на дистанціях до кількох десятків кілометрів.
- Також артилеристи відпрацьовують навички управління вогнем протитанкових ракетних комплексів.
- Крім того, агресор тренує свої підрозділи військ протиповітряної оборони.
Японія нагадала Росії про Курили
Японія висунула територіальні претензії Росії щодо Курильських островів. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголошує, що питання ще не вирішене.
Річ у тім, що Курильські острови, які належали Японії, ще з 1945 року окуповані Росією. Варто зауважити, що Москва останніми роками нарощувала військове угруповання на Курилах.
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