Росія почала артилерійські навчання на Курилах

Росіяни тренуються відбивати висадку морського десанту, зокрема, знищувати засобами ППО авіацію, яка перевозить десант.

До речі Росії нагадали, як саме їй дісталися Курили

Японія нагадала Росії про Курили

Японія висунула територіальні претензії Росії щодо Курильських островів. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголошує, що питання ще не вирішене.

Річ у тім, що Курильські острови, які належали Японії, ще з 1945 року окуповані Росією. Варто зауважити, що Москва останніми роками нарощувала військове угруповання на Курилах.