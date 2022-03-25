Росія почала артилерійські навчання на Курилах

25 березня 2022 , 09:25
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Джерело:

Інтерфакс

Росія почала військові навчання на Курильських островах. Туди залучили понад 3 тисячі військових і сотні одиниць техніки.

Росіяни тренуються відбивати висадку морського десанту, зокрема, знищувати засобами ППО авіацію, яка перевозить десант.

До речі Росії нагадали, як саме їй дісталися Курили

Як відбуваються навчання

  • Залучили самохідні артилерійські установки "Гіацинт-С". Вони працюють на дистанціях до кількох десятків кілометрів. 
  • Також артилеристи відпрацьовують навички управління вогнем протитанкових ракетних комплексів.
  • Крім того, агресор тренує свої підрозділи військ протиповітряної оборони.

Японія нагадала Росії про Курили

Японія висунула територіальні претензії Росії щодо Курильських островів. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо наголошує, що питання ще не вирішене.

Річ у тім, що Курильські острови, які належали Японії, ще з 1945 року окуповані Росією. Варто зауважити, що Москва останніми роками нарощувала військове угруповання на Курилах.

До теми – Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо Південних Курил:

 

Автор: Ольга Музика