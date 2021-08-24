Росія почала будувати нові атомні підводні човни для "масштабних завдань"
Джерело:пресслужба Кремля
Президент Росії Володимир Путін 23 серпня взяв участь в церемонії закладки бойових кораблів. Це будуть 2 корвети, 2 атомні і 2 дизельні підводні човни.
Путін одразу й пояснив, навіщо йому нові кораблі. Мовляв, становище Росії у світі зобов'язує.
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Путін хоче мати все більше і більше зброї, особливо – ядерної
Росія почала будівництво атомних підводних човнів у рамках проєкту 955А з назвами "Князь Потемкин" та "Дмитрий Донской".
- Проєкт 955А (або Borey за класифікацією НАТО) – це тип російських атомних підводних човнів із балістичними ядерними ракетами на борту. Проєкт не новий – спроєктували його ще за часів СРСР.
Також Росія будує дизельні великі підводні човни "Можайск" та "Якутск", і 2 корвети типу "Стерегущий".
Путін тішиться, що матиме нові іграшки з ядерними боєголовками / Фото пресслужби Кремля
Під час церемонії Володимир Путін, який особисто відвідав закладання човнів, заявив таке:
- Росія потребує "збалансованого, високотехнологічного і боєздатного військово-морського флоту", бо цього вимагають "відповідальні й масштабні завдання, обумовлені геополітичним становищем Росії і її роллю у світових справах".
Тож Путін хоче, не мало не багато, аж на 70% збільшити частку сучасних кораблів у російському флоті всього за 6 років.Доречним буде згадати: Росія вже сильно мілітаризована (тільки атомних підводних човнів у неї майже пів сотні). А окупований український Крим взагалі перетворила фактично на військову базу.
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