Росія почала будувати нові атомні підводні човни для "масштабних завдань"

Президент Росії Володимир Путін 23 серпня взяв участь в церемонії закладки бойових кораблів. Це будуть 2 корвети, 2 атомні і 2 дизельні підводні човни.

Путін одразу й пояснив, навіщо йому нові кораблі. Мовляв, становище Росії у світі зобов'язує.

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Путін хоче мати все більше і більше зброї, особливо – ядерної

Росія почала будівництво атомних підводних човнів у рамках проєкту 955А з назвами "Князь Потемкин" та "Дмитрий Донской".

Проєкт 955А (або Borey за класифікацією НАТО) – це тип російських атомних підводних човнів із балістичними ядерними ракетами на борту. Проєкт не новий – спроєктували його ще за часів СРСР.

Також Росія будує дизельні великі підводні човни "Можайск" та "Якутск", і 2 корвети типу "Стерегущий".



Путін тішиться, що матиме нові іграшки з ядерними боєголовками / Фото пресслужби Кремля

Під час церемонії Володимир Путін, який особисто відвідав закладання човнів, заявив таке:

Росія потребує "збалансованого, високотехнологічного і боєздатного військово-морського флоту", бо цього вимагають "відповідальні й масштабні завдання, обумовлені геополітичним становищем Росії і її роллю у світових справах".

Тож Путін хоче, не мало не багато, аж на 70% збільшити частку сучасних кораблів у російському флоті всього за 6 років.

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