Росія почала приховану мобілізацію резервістів: мотивують грабежами та мародерством

У Генштабі ЗСУ повідомили, що військово-політичне керівництво Росії розпочало приховану мобілізацію резервістів. Вона має на меті привести військові частини до штатів воєнного часу.

Російські нелюди, відбираючи кандидатів, надають перевагу тим, хто має бойовий досвід. Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад.

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В яких регіонах проводять мобілізацію

Основні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіка Дагестан, Інгушетія, Калмикія. Мотивують убивць "матеріальним заохоченням".

Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих "трофеїв", тобто грабежу і мародерства,

– повідомляє Генштаб.

Окупанти розраховують залучити під час мобілізації приблизно 60 тисяч осіб. Укомплектовувати озброєнням та військовою технікою до штатів воєнного часу будуть застарілою технікою, яку знімуть зі зберігання. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.

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