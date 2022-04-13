Росія погрожує Фінляндії зброєю: що далі

В інформаційному просторі стали з'являтись повідомлення про те, що Росія концентрує війська біля кордону з Фінляндією. Начебто це реакція на намір Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.

В принципі, жодним іншим шляхом, крім демонстрації своєї агресивної, хижацької натури Росія не здатна реагувати на такі ініціативи. Причому прояви її ж, знову ж таки, агресивної та хижацької натури.

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Демонстрація сили, якої нема

Але актуальним у цьому контексті подій залишається питання: І що далі?

Справді, Росія стягує до кордону з Фінляндією війська і що з того? Яким чином це має змусити Гельсінкі відмовитися від наміру вступити до НАТО? На мою думку, навпаки, такий крок лише переконає фінів у необхідності стати частиною альянсу.

Чи Москва має намір силою змусити фінів відмовитися від цієї ідеї? Сумніваюсь.

Сумніваюсь хоча б тому, що тільки ув'язнути у Фінляндії Росії не вистачало. Бездарна російська армія пізнала сором і приниження в Україні, а Фінляндія, хоч і не виглядає настільки воєнізованою як Україна, але це країна з лісів, боліт, лісів, боліт та... лісів та боліт.

Росія налякана

І так, я спеціально не згадую про "Зимову війну" та історичну пам'ять. Ось спеціально. Але вкотре нагадаю, що саме партизанська тактика ЗСУ довела російський окупаційний контингент у Чернігівській, Київській та Сумській областях до стану істерії.

Упевнений, зараз у Росію, а точніше з Білорусі, через Росію на Донбас, на перегрупування, а не необхідну ротацію, виїхало чимало окупантів, яким потрібно терміново лікувати ПТС. Яким за кожним кутом мерехтить ССОшник, а в кожній тіні він бачить тероборонівця лісника діда Василя, у якого на прикладі ІЖ-58 41 зарубка... 42 зарубки.

Фіни у безпеці

За фінів я спокійний. Вони у безпеці. Але, загалом, слід розуміти, що Росія в нинішній парадигмі, дедалі більше нагадує гарячково параноїка, що кидається в чотирьох стінах.

Причому причиною його параної – загнаності, є він же сам. Хоча, у певному сенсі, причиною параної у параноїків завжди є вони самі.

І так, про "Зимову війну" я не згадував спеціально.

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