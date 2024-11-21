Росія почала погрожувати країні НАТО ударами по "пріоритетних цілях"

Росія постійно вдається до погроз державам НАТО. Зокрема, там пригрозили ударами по Польщі.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова пригрозила Польщі ударом. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Об'єкти Польщі – у списку цілей

Захарова відреагувала на відкриття бази протиракетної оборони у Польщі. Вона заявила, що це черговий провокаційний крок США, який веде до зростання стратегічних ризиків.

Погрози – це звична тактика Росії, тож Захарова використала її. За її словами, ця база вже давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими військами.

Росія постійно створює потенційну загрозу для всього світу. Зокрема, одним з улюблених методів агресорки є ядерний шантаж. Владімір Путін навіть ухвалив нову ядерну доктрину 19 листопада. Це відбулось на тлі того, що Україна отримала дозвіл бити по Росії західною зброєю.

Водночас Пентагон не виявив жодних ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї в Україні.