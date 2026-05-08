Китай уже не задоволений: що не так із цілями для ударів по Києву, які показала Скабєєва

Кремль прагне провести парад на Красній площі без загрози з боку України. Тому росіяни заявили про одностороннє перемир'я, адже усвідомлюють що українські дрони можуть долетіти до Москви. Окупанти пригрозили, якщо це дійсно станеться, то Росія може застосувати по Україні різні види потужного озброєння.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що Володимир Путін за підтримки США прагне домогтися, аби Україна не загрожувала Москві під час параду на 9 травня. Крім того, погрози, що у разі атак росіяни можуть вдарити по "центрі прийняття рішень" в Україні є, на його думку, є безглуздими, адже окупанти вже неодноразово кричали про це.

Які цілі в Україні погрожує атакувати Росія?

Сергій Братчук припустив, якщо росіяни й атакуватимуть Київ після 9 травня, то є велика загроза, що це може бути будівля Верховної Ради. Адже для окупантів це начебто великий символ, але вони забувають про людей та їхню силу.

Ольга Скабєєва знову говорить, які цілі є у зоні ураження Росії. Зокрема мовиться про посольство Японії та інших країн. А чому не називають китайське посольство? Воно також потенційно потрапляє у зону ураження,

– зазначив речник Української добровольчої армії.

Тому за його словами, виникає питання наскільки окупанти готові вдарити по китайському посольстві в Україні. Однак ті цілі, про які говорять російські пропагандисти можуть зовсім не сподобатись лідеру Китаю.

Важливо! Росія погрожує атакувати Київ, якщо Україна спробує зірвати парад на Красній площі у Москві. Цілі, які озвучують російські пропагандисти, розташовані приблизно за 400 метрів від китайського посольства. У Пекіні, ймовірно, не задоволені такою риторикою Росії.

Що ж стосується параду на Красній площі, то Братчук пропустив, що там буде безпечно. Все тому, що росіяни приведуть туди жінок та дітей, аби гарантувати безпеку кремлівської влади.

В цей час наші добрі дрони, сподіваюсь будуть виконувати свої завдання в інших регіонах (Росії – 24 Канал). Це Перм, Туапсе, Єкатеринбург, Челябінськ. Як багато простору для наших Сил безпілотних систем,

– підкреслив він.

Це пов'язано з тим, що більшість систем протиповітряної оборони буде зосереджено у Москві, а всі інші російські об'єкти будуть майже беззахисними.

Росія погрожує атакувати Київ: що відомо?

Російська влада намагається домовитись з Україною, щоб не наражати на небезпеку Москву 9 травня. Проте Кремль і далі намагаються погрожувати атакую по Києві. Це вказує на слабкість Кремля і нездатність обороняти Красну площу.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова звернулась до іноземців евакуюватись із Києва. Причиною цього начебто є погрози з боку Росії атакувати "центри ухваленні рішень" в українській столиці.

У відповідь на погрози Росії атакувати Київ, Європейський Союз вирішив не евакуйовувати своїх дипломатів. Все тому, що там вважають таку риторику Кремля частиною тактики ескалації