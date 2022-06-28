Лідери G7 відповіли Кремлю на погрози застосування ядерної зброї

Лідери країн "Великої сімки" відповіли на російські погрози щодо застосування ядерної зброї. Країну-агресорку застерігають від такого кроку, оскільки він матиме серйозні наслідки.

Про це йдеться у спільному комюніке лідерів "Великої сімки" за підсумками саміту в Німеччині. США, Канада, Велика Британія. Франція, Італія, Німеччина та Японія застерегли Росію від використання не лише ядерної, але й хімічної та біологічної зброї.

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Дії Росії матимуть наслідки

Лідери G7 привітали спільну заяву п'яти ядерних країн, яку зробили ще 3 січня 2022 року. Тоді США, Франція, Китай, Велика Британія та Росія заявили про запобігання ядерній війні та недопущення гонки озброєнь. Однак провокаційні заяви Москви прямо суперечать цій заяві.

Саме тому лідери "Великої сімки" застерігають Росію від застосування будь-якого виду зброї масового ураження, інакше такий крок матиме серйозні наслідки.

Однак ми засуджуємо провокаційні заяви Росії, що сигналізують про загрозу застосування ядерної зброї. Це підриває довіру до прихильності Росії до спільної заяви. Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної або ядерної зброї або пов'язаних з нею матеріалів в Україні матиме суворі наслідки,

– йдеться в комюніке.

Путін і Лукашенко займаються ядерним шантажем

Під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком російський диктатор Володимир Путін заявив про надання своєму єдиному союзнику партію комплексів "Іскандер-М". При цьому, Путін акцентував, що вони можуть запускати як звичайні ракети, так і використовувати ядерні боєприпаси. Однак конкретно про надання ядерних боєприпасів Білорусі мова не йшла, але такої можливості не виключають.

Після цього Лукашенко почав вдаватися фактично до ядерного шантажу заявивши, що нібито НАТО почало обладнання своїх літаків ядерними ракетами. Тому попросив зробити Путіна те ж із літаками Білорусі. Той пообіцяв, що російські заводи почнуть займатися таким переобладнанням білоруських Су-25.

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