Медведєв увімкнув ядерні погрози: навіщо він це робить

Кремль на тлі розмов про дозвіл бити по Росії західною далекобійною зброєю, на який очікує Україна, вдався до традиційної своєї тактики – погроз застосування ядерного озброєння. Відповідну заяву вкотре зробив заступник секретаря радбезу Росії Дмітрій Медведєв.

Медведєв – це вічна "лякалка", якому потрібно регулярно показувати Путіну свою корисність. Таку думку в розмові з 24 Каналом висловила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, додавши, що Медведєв відіграє роль злого клоуна, але не він один це робить в Росії.

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В Росії "ядеркою" страхають політики 2-го й 3-го планів

Курносова вважає, що Медведєв постійно пише погрози Заходу зокрема з метою того, аби продемонструвати російському диктатору, що в будь-який момент він завжди готовий почати всіх лякати й робить це краще, ніж пропагандист Соловйов, тому саме його потрібно залишити на робочому місці.

Щодо того, чи дійсно очільник Кремля може дійти до того, аби застосувати ядерну зброю, російська опозиціонерка висловила сумніви. Адже, на її погляд, Путін доволі раціональний у своїх діях та й Китай вже багаторазово показував свою позицію та озвучував, що категорично проти застосування "ядерки".

Ми бачимо, як знову обличчя 2-го й 3-го планів в Росії почали про це говорити. Якийсь депутат від "Єдиної Росії" (Андрєй Колєснік) запропонував зробити ядерний вибух. Сімоньян теж вже пропонувала робити щось подібне, щоб всіх настрахати. Але Путін не дурник, він розуміє, що як тільки спробує таке вчинити, буде відповідь. Він боїться ударів далекобійних західних ракет,

– зазначила Курносова.

У своїй заяві Медведєв зазначив, що Росія буцімто виявляє терпіння, тому рішення про застосування ядерної зброї досі не було прийнято. Хоча, з його слів, для цього Москва має формальні передумови. Експрезидент Росії зауважив, що "терпінню приходить кінець" і пригрозив, що тоді утвориться "гігантська сіра розплавлена ​​пляма".

Зауважте! Генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен вважає, що Росія використовує тактику ядерного шантажу як один зі способів підірвати західну підтримку України. На його думку, наразі немає ознак, які б свідчили про підготовку Кремля до застосування ядерної зброї.