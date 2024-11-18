Знову претензії: чому в Росії незадоволені діями МАГАТЕ

У Росії заявили, що можуть зупинити роботу фахівців Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій АЕС, якщо вважатимуть таку роботу недоцільною. Незадоволення Кремля роботою МАГАТЕ почалося з Курської операції ЗСУ.

Таку думку 24 Каналу озвучила експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Адже тоді росіяни почали переконувати усіх, що нібито Україна має намір окупувати Курську АЕС.

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"Це почалося з Курської операції ЗСУ, коли вони стали шантажувати світ, що нібито Україна має намір окупувати Курську АЕС. Тому вони демонстрували Гроссі якісь уламки дронів, нібито українських. Вони очікували, що Гроссі підтвердить, що це уламки саме українських дронів. Насправді намірів атакувати Курську АЕС не було", – сказала вона.

Зверніть увагу! У Кремлі погрожують зупинити роботу спеціалістів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. У заяві МЗС Росії мовиться, що експерти перебувають на ЗАЕС на прохання гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі "виключно за згодою уряду Росії, поки вона вважає їхнє перебування там виправданим". Завдання фахівців нібито полягає у "фіксуванні провокацій щодо станції та її персоналу з боку України". Москва відреагувала на слова Гроссі що представники МАГАТЕ перебуватимуть на АЕС до можливого "заморожування збройного протистояння". Російські дипломати вважають, що такі заяви "виходять за межі його повноважень".

Росія незадоволена МАГАТЕ

Ольга Кошарна зазначила, що Росії не сподобалось, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі не визначив, чиї це були дрони. Росіяни висловили незадоволення доповіддю МАГАТЕ щодо ситуації з ядерною та реакційною безпекою в Україні. Вона була представлена наприкінці вересня 2024 року.

Знову претензії. У цій заяві міністерства закордонних справ Росії однозначно написано про те, що місія має фіксувати "воєнні злочини України". І написано те, що вона є на запрошення уряду Росії. Це вони почали писати від літа 2023 року після підриву Каховської ГЕС,

– підкреслила вона.

Раніше Росія щотижня описувала МАГАТЕ стан справ на ЗАЕС. З 29 вересня, після генеральної конференції МАГАТЕ, на якій була прийнята чергова резолюція щодо деокупації ЗАЕС, вони перестали надсилати такі звіти.

"Тільки 15 листопада була зареєстрована чергова нота аж на семи сторінках. У перших рядках там написано "російська атомна електростанція Запорізька АЕС". Такого теж раніше не було. Далі вони пишуть, скільки персоналу, що вже 4 900, що вони видали 260 ліцензій персональних, зокрема, керівництву – 5, оперативному персоналу та якимось фахівцям – 231", – пояснила експертка з ядерної енергетики.

Також окупанти знову звинувачують Україну. У Росії заявляють, що вони нібито зафіксували дрони у період з 23 вересня по 14 листопада.