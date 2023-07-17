Питань більше, ніж відповідей: чи справді Росія могла виготовити 200 тисяч "Ланцетів"

У Росії запевняють, що нібито, попри санкції, наростили масове виробництво дронів-камікадзе типу "Ланцет". Однак дані, про які говорять у Росії, виглядають вкрай завищеними.

Окупанти запевняють, що в 50 разів наростили виробництво дронів-камікадзе, пише 24 Канал. Що більше, "Ланцет" ще й отримав модернізацію.

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Що в Росії заявляють про виробництво "Ланцетів"

Під дрон було зроблено нову пускову установку, а сам БпЛА-камікадзе планують застосовувати в концепції "Рій дронів" для ударів по груповим цілям: один "Ланцет", який помітив бронетехніку або її скупчення, передає інформацію іншим дронам, після чого ті знищують цілі.

Росіяни кажуть, що буцімто 200 тисяч "Ланцетів" уже готові, а ще цілий мільйон на підході.

Дві версії дрона-камікадзе "Ланцет" виробляє компанія Zala Aero, що входить до концерну Калашников. "Мілітарний" інформував, що дрони "Ланцет" компанії Zala Aero використовують комплектуючі західного виробництва.

Зокрема, у безпілотнику використовують модуль Jetson TX2 американської компанії NVIDIA, він забезпечує високу швидкість і енергоефективність в обчислювальному пристрої.

У безпілотнику виявили мікросхему SoC Xilinx Zynq, яка також має американське походження.

Чи дійсно Росія могла виготовити таку кількість "Ланцетів"

Військовий експерт Петро Черник в коментарі 24 Каналу заявив, що наразі дуже складно дати оцінку інформації про виробництво 200 тисяч "Ланцетів".

"Не забуваємо, що вони займаються пропагандою. Тому, щоб по "Ланцетах" зрозуміти, який реально стан справ – потрібно ще трохи часу", – сказав пан Черник.

Також він звернув увагу на те, що для яскравої картинки з великою кількістю дронів пропагандисти могли використати дзеркала. Тому, як каже Черник, виникає питання, чи то дійсно такі серйозні виробничі потужності, чи це вже пропагандистський наратив.

Він нагадав, що "Ланцет" має бойову частину від 1 до 5 кілограмів та існує у трьох модифікаціях:

"Ланцет 1",

"Ланцет 2"

"Ланцет 3".

За словами військового експерта, бойову частину "Ланцета" вагою 5 кілограмів можна порівняти з протитанковою міною.

"Він спроможний суттєво пошкодити танк, чи знищити БМП, вантажівку або ж гармату, яка стоїть окремо. Дальність завдання ударів від 40 до 70 кілометрів. Серйозна зброя у ближній лінії розмежування", – додав експерт.

Врешті-решт, Петро Черник зазначив, що наразі немає підтвердження масованого застосування "Ланцетів". Окупанти застосовують ці дрони, але не в такому масованому вираженні, як вони декларують.

За словами Черника, "Ланцет" найкраще знешкоджувати у режимі радіоелектронної боротьби.

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