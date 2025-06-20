Росія показує США середній палець, – речник МЗС України про нову заяву Пєскова

Речник МЗС України Георгій Тихий різко розкритикував заяву Дмітрія Пєскова про небажання Росії припиняти вогонь через "стратегічну перевагу". Він назвав таку риторику демонстрацією зневаги до мирних ініціатив США.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Георгія Тихого в X.

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Як в МЗС відреагували на заяву Пєскова

Тихий відреагував на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, який заявив, що Росія не зацікавлена у припиненні вогню через нібито "стратегічну перевагу".

Український дипломат наголосив, що подібна риторика свідчить про зневагу Москви до мирних ініціатив з боку Сполучених Штатів.

США: закликають до негайного припинення вбивств. Песков: середній палець. Чим довше росіяни віритимуть, що зможуть уникнути наслідків за відверте відхилення мирних зусиль США, тим більше вони будуть виставляти США слабкими,

– написав Тихий.

Нагадаємо, Пєсков в інтерв'ю Sky News заявив, що Росія задля припинення вогню вимагала, аби США, Велика Британія, Франція припинили постачання зброї в Україну. За його словами, проблеми полягає у тому, що країни не пішли на цей крок.