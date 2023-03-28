"ЗСУ залякує людей десь в Донецьку": Росія зганьбилася жалюгідним фейком, який поширило МЗС

Російські пропагандисти продовжують "дивувати" своєю "творчістю". Увесь день тамтешній сегмент інтернету поширював відео, на якому нібито український воїн залякує жінку з дитиною. Цю постанову поширило навіть кремлівське МЗС.

Росіяни поширили у мережі "феєричні кадри" нібито відзняті на відеореєстратор жінкою, яка буцімто обігнала колону ЗСУ і через це її "залякував" український боєць, повідомляє 24 Канал. Однак якщо взяти до уваги ідентифікацію місця зйомки, то виходить, що українські війська уже десь між Донецьком та Макіївкою.

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Епічний фейк або історія провалу росіян

Уранці 27 березня весь російський сегмент інтернету буквально розривали кадри, де буцімто боєць ЗСУ погрожує жінці з дитиною, бо та "намагалася обігнати колону". Та росіяни не врахували кілька моментів:

Використання відеореєстраторів під час війни заборонене, а опубліковані кадри саме зняті на нього. Якби навіть припустити, що це були українські військові, то на таке вони б увагу точно звернули;

Кузов автівки, яка представлена як нібито українська – виготовлена в Росії і такі ніколи не завозили до України;

Місце зйомки відео легко ідентифікувати, що зробили спеціалісти, які визначили, що відео зняте у Гірницькому районі Макіївки біля Донецька. Пропагандисти, здається, так вірять в ЗСУ, що вже впевнені в тому, що вони звільнили Донецьк і тримають курс на Макіївку.

Сценарій відео від пропагандистів доволі типовий – "злий україномовний військовий ЗСУ залякує російськомовну жінку й змушує її розмовляти державною мовою". Цікаво, що в актора, який грав нібито бійця ЗСУ українська звучить майже добре, однак помітні огріхи можна почути.

Фейк росіян про "залякування" від ЗСУ: дивіться відео

А потім настало прозріння. Спершу в мережі ідентифікували місце зйомок цього відео. Слідом за тим навіть найбільш затяті пропагандисти почали визнавати – це фейк. Однак один із найбільших пропагандистів-воєнкорів каже, що горе-монтажери просто так вчаться. Інші ж шукають виправдання.



Пропагандисти самі спростовують це відео / Скриншот



Місце зйомок, яке ідентифікували росіяни / Скриншот



Місце зйомок фейку на карті Донеччини / Колаж 24 Каналу

Поки пропагандисти спростовували фейк, російське МЗС вирішило його поширити, звинувачуючи українців у нацизмі – типово для Кремля. Щоправда, його згодом видалили. Однак інтернет усе пам'ятає.



Російське МЗС поширило цей фейк / Фото з мережі

Таким чином спроба дискредитувати українців з боку росіян перетворилася на чергову ганьбу для загарбників.