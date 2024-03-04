Кім відповів на вкиди про нібито "наступ" росіян на Південь

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім прокоментував заяви росіян про те, що нібито держслужбовців з Херсону евакуйовують. Мовляв, це роблять через "наступ Росії" на Південь.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації пояснив, що це вкиди окупантів, адже вони бояться дій України. Віталій Кім розповів, що насправді відбувається на тому напрямку.

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Що Кім сказав про вкиди росіян

Посадовець відповів на закиди про те, що нібито державні службовці готуються евакуюватись з Херсонщини.

Щодо вкидів росіян про наступ на Південь. Ще місяць назад казав, що буде активно з березня відбуватися ця їх інформаційна кампанія,

– розповів Віталій Кім.

Він також пояснив, чому люди сприймають цю інформацію й вона поширюється. За словами глави Миколаївської ОВА, це відбувається тому, що Україна будує фортифікаційні споруди, другі-десяті рубежі оборони. Через це мешканці думають, що влада мовчить, і ми готуємось до оборони.

"Насправді – ні. Насправді ми (військові) це мали побудувати ще 2014 – 2022 року, але були зайняті… Тому є команда ОВА долучитись, допомогти та побудувати це швидко і зараз, тому що ми можемо. Це стосується всіх ОВА. Тому зараз ми активно будуємо ці фортифікаційні споруди", – розповів посадовець.

За його словами, очільники ОВА зменшили кількість до оптимально необхідного, щоб менше залучити земель фермерів. Віталій Кім пояснив, що це мало з'явитись ще давним-давно.

"Тому ніякої "зради" немає, ніякого наступу немає. Вони це вкидають, бо бояться, що ми, можливо, будемо щось робити. А я думаю, що будемо, але це не точно", – заінтригував Кім.

Що сказав Кім у відповідь на вкиди росіян: дивіться відео

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