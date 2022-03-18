Росія поширює фейк, що Одеса підтримує російських загарбників

Пропагандистськими каналами Росії поширюється новий фейк про те, що Одеса буцімто підтримує "русский мир", а населення міста почало виходити на акції підтримки загарбницької політики Путіна.

Про це розповів журналіст Сергій Лещенко, передає 24 канал. Цього разу окупанти вдало використовують застарілі відеоматеріали, видаючи їх за оперативні репортажі з місця подій.

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Росіян переконують, що одесити підтримують окупантів

Цікаво, що про фейки повідомляють телеглядачі із Росії, які кажуть, що на пропагандистських каналах транслюють одеські акції протесту. Телевізійники створюють картинку, начебто одесити підтримують російських загарбників. Однак пропагандисти не врахували, що старі відео легко відстежити в мережі.

Так, виявилося, що росіяни показують відеоряд за весну 2014 року, титруючи це так, наче події відбуваються зараз.

На жаль, ця пропаганда впливає на російських глядачів. І дуже добре, що вона не впливає на українців,

– зазначив Лещенко.

Насправді ж наразі в Одесі неймовірно бойовий дух. Раніше про це розповів речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук, зазначивши, що люди згуртувалися і готові захищати своє місто.

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