Росія поширює фейк, спрямований проти України в СЦКК

Російські пропагандисти, після арешту бойовика так званої "ЛНР", який проводив розвідку під виглядом спостерігача СЦКК, продовжують реалізовувати провокації, які покликані дискредитувати міжнародні організації в зоні бойових дій. Далі читайте російською.

Блокировка и фактический захват в заложники членов ОБСЕ их не удовлетворили, и они принялись информационно атаковать непосредственно СЦКК. Так, сегодня в информационное пространство было вброшено некое видео, которое якобы было получено с носителей памяти сбитого БПЛА ВСУ.

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На видео было запечатлено то, как якобы украинские десантники вели огонь по селу Васильевка в районе Донецка из 120-мм миномета, для подвоза к позиции которого использовали, о, ужас, грузовой автомобиль СЦКК белого цвета!

Основываясь на этом видео, российские пропагандисты тут же стали культивировать еще прошлой весной сгенерированный фейк о том, что якобы ВСУ используют белые автомобили СЦКК для подвоза боеприпасов и орудий, с целью нанесения ударов по неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Вот только попытка российских пропагандистов создать сенсацию упёрлась своим единственным, пока еще не обломанным рогом, в их же классическую бездарность. Но, обо всем по порядку.

Во-первых , первой претензией к видео является то, что не совсем понятно, зачем якобы БПЛА 25-й ОВДБР ВСУ снимал то, что дискредитировало якобы десантников?

, первой претензией к видео является то, что не совсем понятно, зачем якобы БПЛА 25-й ОВДБР ВСУ снимал то, что дискредитировало якобы десантников? Во-вторых, продемонстрированное видео с БПЛА сделано так и ограничено именно так, что определить геолокацию практически невозможно. Казалось бы, неужели 20 секунд это всё то видео, что сохранилось на карте памяти БПЛА? Покажите больше геоданных, чтобы точно определить местность. Но, авторы этого вброса явно не стремятся этого сделать. То есть, грубо говоря, съемка эта могла быть сделана где угодно, даже в Ростовской области или под Магаданом.

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В-третьих , пропагандисты заявляют, что десантники вели огонь, но на видео это не запечатлено. Да, виден размещенный рядом с грузовым автомобилем 120-мм миномет, но тот не стреляет. Кроме того, на видео запечатлены рядом с миномётом 2 человека. Но, вот ведь незадача, расчет полкового миномета калибра 120-мм составляет 5 человек. Надо же, какое грубое нарушение!

, пропагандисты заявляют, что десантники вели огонь, но на видео это не запечатлено. Да, виден размещенный рядом с грузовым автомобилем 120-мм миномет, но тот не стреляет. Кроме того, на видео запечатлены рядом с миномётом 2 человека. Но, вот ведь незадача, расчет полкового миномета калибра 120-мм составляет 5 человек. Надо же, какое грубое нарушение! И, в-четвертых, причем это, наверное, самое основное. И этим основным является именно сам автомобиль. Да, СЦКК Украины используют белые ЗиЛ-131. Но не простые ЗиЛ-131, а специализированные – армейские. Например, они отличаются наличием системы жизнеобеспечения, электроснабжения, вентиляции и отопления. Но вот тот ЗиЛ который запечатлен на видео таких систем не имеет, что говорит о его гражданской модификации.

Что мы имеем в итоге?

На мой взгляд, россияне, после скандала с арестом российского разведчика, выдававшего себя за представителя не существующей группы представителей "ЛНР" в СЦКК, решили не только взять в заложники членов ОБСЕ в Горловке и Донецке, но и дискредитировать украинскую сторону в СЦКК. Дело в том, что именно эти белые ЗиЛ-131 украинской стороны не единожды попадали под обстрелы российских оккупантов, хотя эти автомобили белого цвета запрещено обстреливать международными нормами.

Теперь же россияне решили найти себе оправдание в подобных действиях. Взяли обычный, гражданский ЗиЛ, перекрасили его в белый цвет, нанесли отметки СЦКК и отсняли видео с полковым минометом калибра 120-мм в малопонятной для идентификации местности. Вот вам и сенсация! Да, на первый взгляд выглядит всё очень складно, но если копнуть глубже, то дешёвую халтуру - не скрыть. А потому, попытка засчитана – ее бездарность вне похвал.