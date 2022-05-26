Росія поширює фейки про "вину" України в продовольчій кризі: аналітики показали документи

Російське міноборони вкотре пробило дно. У продовольчій кризі, яка виникла через російське вторгнення, там нахабно і цинічно звинуватили Україну.

Крім того, російське міноборони цинічно бреше про 8,7 мільйона українців, які зараз нібито голодують на підконтрольній Україні території. Про це свідчать документи, які опублікували ЗМІ.

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Російське міноборони скерувало відповідний лист головам московських організацій військових, військово-повітряних та військово-морських аташе. У ньому країна-агресорка не соромиться звинувачувати Україну в тому, що нібито саме вона замінувала Чорне море. Окупанти відхрещуються від своїх злочинів на Сході і запевняють, що нібито українці "готують провокації".

Росіяни вигадали дані від нібито Дитячого фону ООН

Російське міноборони навело брехливі дані від нібито Дитячого фонду ООН, згідно з якими на підконтрольній Україні території нібито страждають від голоду 8,7 мільйона українців, серед яких буцімто 22,8% дітей віком до 5 років.

Цим фейком міноборони у листі відверто маніпулює, мовляв "українці голодують, а Захід робить все можливе, щоб вивезти зерно". При цьому вже неодноразово були підтвердження того, що саме Росія краде українське зерно з тимчасово окупованих територій та намагається продати його закордоном.

Ну й у звичному для себе стилі, російське міноборони назвало звинувачення у створенні продовольчої кризи "брехливими".

Росія заперечує причетність до атак по складах з зерном

Удари про складах з зерном у Рубіжному на Луганщині та в Оріховому на Запоріжжі міноборони Росії цинічно назвало "провокацією", бо нібито Україна хотіла звинуватити окупантів.

Тепер, як стверджу міноборони країни-окупанта, нібито "за вказівкою західних кураторів" буцімто готують атаки в селищі Просяна на Дніпропетровщині та Врубівці на Луганщині. Ще більшого цинізму додає звинувачення росіян у тому, що нібито українські Збройні Сили використовують "тактику випаленої землі" ще нахабно брешучи, що таку тактику використовували нацисти під час Другої світової війни.

Кремль цинічно хвалиться депортацією

Тактика випаленої землі передбачає знищення усього, що може бути корисним для противника на зайнятій території під час відступу армії. Найвідомішими випадками використання такої тактики є під час війни Росії з Францією в часи Наполеона Бонапарта та під час Другої світової війни. В останній цю тактику так само використовували радянські війська. Зокрема через застосування цієї тактики серйозних руйнувань зазнав Київ. Під нас трибуналу в Нюрнберзі СРСР намагався перекласти відповідальність за це на Німеччину, однак не вийшло.Згідно з міжнародним правом, тактика випаленої землі вважається воєнним злочином.

Міноборони країни-окупанта не менш цинічно називає незаконну депортацію українців на свою територію "евакуацією". Так кремлівське міноборони заявило про 17 586 депортованих українців лише за добу. З них 2 246 дітей.

Загалом російські окупанти заявили про те, що з початку повномасштабного вторгнення на територію України депортували 1 444 565 українців, з яких 240 575 – діти.

Цинічна брехня про заблокування українських портів

У Росії кажуть, що в українських портах заблоковані 70 суден з 16 країн світу. Однак причиною цього називають зовсім не свою агресію, а звинувачують саме Україну. Міноборони Кремля цинічно заявило про те, що саме українська сторона створює загрози обстрілів та нібито замінувала Чорне море.

Крім того, Україну ганебно звинуватили у нібито тому, що саме наша країна відмовляється від перемовин щодо виходу іноземних кораблів з заблокованих портів. Щобільше, у документі міноборони Росії заявило про буцімто про щоденне створення коридорів у морі для іноземних суден.

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За даними ООН, в українських портах через дії Росії заблоковано майже 4,5 мільйона тонн зерна, які неможливо вивезти закордон. Зокрема росіяни замінували Чорне море.