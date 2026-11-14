Росіяни атакували храм на Хмельниччині

Російські війська 14 листопада завдали удару по Хмельницькому району. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено місцевий храм.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Що відомо про атаку

Унаслідок ворожого удару вибуховою хвилею та уламками в релігійній споруді вибило шибки. Окрім того, пошкоджень зазнав зовнішній фасад будівлі.

Очільник області звернув увагу на свідомий терор мирного населення та руйнування цивільної інфраструктури.

Російські окупанти вкотре демонструють свою жорстокість, завдаючи ударів по цивільних об'єктах, зокрема й релігійних спорудах,

– зазначив посадовець.

Нагадаємо, що окупанти систематично тероризують Хмельниччину ударними безпілотниками. Зокрема, 11 листопада Росія атакувала енергетику області. Була пожежа та аварійні відключення.

А 8 листопада війська агресора пошкодили житловий будинок у Хмельницькому районі, внаслідок чого травмувалися двоє людей.

Також напередодні БпЛА поцілив по житловій забудові обласного центру. Тоді удар вибив вікна у багатоповерхівках і пошкодив приватні садиби.