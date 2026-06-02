"Імовірно, побачимо новий рівень обстрілів": Жорін попередив про безпрецедентний етап терору

Росія розпочала новий етап агресії проти України, зокрема шляхом атак, під час яких дедалі частіше ворог спрямовує удари по мирних містах та цивільній інфраструктурі. Причиною є суттєві невдачі противника на полі бою.

Про це повідомив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник ЗСУ Максим "Мосе" Жорін у телеграмі.

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Про що попередив Жорін?

Максим Жорін повідомив, що росіяни наразі вже перейшли до нового етапу повітряного терору проти України, і надалі, за його словами, противник може ще активніше атакували мирні міста, цивільну інфраструктуру і населення.

За словами військовослужбовця, російські війська наразі не здатні досягти поставлених раніше цілей на полі бою, тому окупанти намагаються компенсувати це посиленням дронових і ракетних ударів по території нашої країни.

В наступні дні та місяці ми, скоріш за все, побачимо новий рівень російських обстрілів. Потрібно готуватись – і це не лише про реагування на тривоги та запаси необхідних речей. Нагадую про курси військової підготовки, в першу чергу такмеду. Все це про безпеку власну, і своїх рідних,

– написав він.

Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський повідомив про ймовірність нового масованого удару з боку Росії найближчої ночі. За його словами, відповідні дані надходять від української розвідки та військових.

Яка причина цього?

WP повідомляло, що зростання агресії та посилення обстрілів з російського боку свідчить про відчайдушні спроби диктатора Володимира Путіна знайти вихід із глухого кута на тлі колосальних воєнних та економічних втрат.

До речі, Le Monde з посиланням на експертів також писало, що повне підкорення України є нереалістичним, а захоплення нових територій створить додаткові проблеми через ворожість населення та зруйновану економіку.