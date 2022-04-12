Росія посилила свої позиції навколо Донецька, коли буде наступ – невідомо, – ЗМІ

Держава-агресорка після провалу спроб захопити Київ посилила свої позиції на Донбасі. Крім того, Росія збільшила кількість авіаударів по цій частині країни.

Про перенаправлення сил Росії у напрямку Донбасу видання повідомляє з посиланням на слова високопоставленого представника Пентагону, який говорив на умовах анонімності.

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Росія посилила свої позиції на Донбасі

Конвой, який просувається на південь від російського кордону, складається з командного елементу, батальйону підтримки, вертолітної підтримки і піхотинців. Співрозмовник назвав це "чітким доказом" того, що Росія вже має на меті захоплення Донбасу після невдалої спроби взяти Київ.

Днями держава-агресорка також почала завдавати більше авіаударів саме по Донбасу.

Щодо термінів нового наступу, то поки вони невідомі. Проте в Пентагоні вважають, що "є ознаки того, що Росія готувалася до нового нападу".

Нагадаємо, раніше у Генштабі Збройних Сил України заявили, що російська армія проводить штурм на Донецькому напрямку та переміщує свої підрозділи на Донбас.

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