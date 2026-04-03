Невдовзі ціллю атак стануть нетипові об'єкти: військовий оглядач пояснив зміну тактики Росії
- Росія змінює тактику атак, зосереджуючи увагу на енергетиці та інших критичних об'єктах, таких як водопостачання.
- Українські атаки на пускові майданчики змушують Росію розтягувати атаки впродовж доби, що свідчить про ефективність стратегії України.
Росія не може запустити тисячу дронів одночасно, тому розтягує це протягом дня. "Шахеди" залітають в повітряний простір України через Молдову та Румунію, використовуючи ретранслятори на окупованих територія і Білорусі, тому тривоги тривають так довго.
Військовий оглядач Василь Пехньо пояснив 24 Каналу, що енергетика залишається у фокусі російських атак, тому українці мають готуватися до дефіциту електроенергії.
Дивіться також: Росія переходить на денні атаки: військовий експерт пояснив, чи є у цьому ще більша небезпека
Чи посилить Росія атаки по енергетиці влітку?
Українські атаки на пускові майданчики, включно з ударами по Донецькому аеропорту, звідки росіяни запускають "Шахеди", змушують противника розтягувати атаки впродовж доби. І це свідчить про ефективність стратегії української сторони.
Останнім часом "Шахеди" часто заходять з південного напрямку і досягають західних областей через Вінниччину. Це підтверджує, що росіяни застосовують нову тактику,
– пояснив Пехньо.
Пріоритетом для росіян залишається енергетика, але вони спробують атакувати й інші елементи критичної інфраструктури, зокрема водопостачання. А з настанням літа та пікового споживання енергії ворог буде інтенсивніше атакувати енергетику.
"Уже зараз треба думати про літній дефіцит енергетики. Наприклад, як живити холодильники в супермаркетах, щоб їжа не зіпсувалась. Взимку можна було виставити продукти на балкон – влітку такої опції не буде. Ворог зупинятися не збирається, і будь-які пропозиції про перемир’я – навіть великодні – Росії байдужі", – наголосив Пехньо.
Важливо! Президент Зеленський заявив, що найближчим часом росіяни планують атакувати не лише енергетику, а й залізниці та об’єкти водопостачання. Таку інформацію зібрала українська розвідка. Повітряні сили ЗСУ активно займаються підготовкою до протидії ворогу.
Що відомо про ситуацію в українській енергетиці?
Понад 4 мільярди гривень ДТЕК інвестував у відновлення української енергетики від початку 2026 року. Відновлення деяких пошкоджених об’єктів триватиме до кінця року.
Посилення російських атак 3 квітня спричинили відключення електроенергії в 6 регіонах України. Наразі діють обмеження на постачання для промисловості та населення, а споживання знизилось майже на 8% порівняно з попереднім днем.
Україна хоче побудувати 1,3 ГВт нової енергетичної генерації, яка буде інтегрована в європейську енергосистему.