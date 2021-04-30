Росія посилює довгострокову військову присутність у Криму, – Міноборони США

Перспектива вирішення конфлікту на Сході України у короткий термін є дуже малоймовірною. Москва продовжує збільшувати свою військову присутність у тимчасово окупованому Криму.

Що з'ясували американські військові

Присутність російських військ у Східній Україні залишається реальним інструментом примусу для Кремля навіть, якщо Москва вирішить здійснити деескалацію своєї військової поведінки. Про це заявив очільник Розвідувального управління міноборони США генерал-лейтенант Скотт Беррьє.

Важливо Росія перед вторгненням в Україну в 2014 році теж заявляла про "відведення військ", – США

Беррьє заявив, що дії Росії біля кордону України, ймовірно, були частиною безперервної кампанії примусити Київ поступитись вимогам Москви.

У Криму, на додаток до нещодавніх розміщень сил, Москва продовжує посилювати свою довгострокову військову присутність. Робить це для того, щоб стримати морські та повітряні операції Заходу та заявити про рішучість утримувати півострів,

– розповів генерал-лейтенант.

У свідченнях перед комітетом Сенату зі збройних сил Беррьє назвав армію Росії "екзистенційною загрозою для США".

"Росіяни мають здатність здійснювати проєкцію сили за допомогою точних крилатих ракет високої дальності, а російській військові лідери беруть до уваги досвід участі у війні в Сирії", – наголосив Беррьє.