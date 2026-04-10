Росія постійно посилює свою ППО у Криму, – Плетенчук

Російська армія системно нарощує протиповітряну оборону в окупованому Криму. Вона щоразу відновлює радіолокаційні системи після ударів.

Про це заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Який стан російської ППО у Криму?

За його словами, цей процес є безперервним, адже російські війська не можуть передбачити, які саме об’єкти будуть уражені. Практика показує: після знищення радіолокаційних засобів часто слідують удари по цілях, які вони прикривали, тому вибухи на півострові лунають регулярно. Водночас різниця лише в тому, чи йдеться про ураження ППО, чи про об’єкти під їхнім захистом.

Плетенчук підкреслив, що Крим має ключове значення для Росії – як із точки зору контролю повітряного простору, так і для логістики та розміщення військ. Саме тому окупанти намагаються підтримувати там максимально щільну систему оборони.

"Крим відіграє велику роль щодо контролю повітряного простору над Азово-Чорноморським регіоном, і не слід забувати, що там теж розміщуються війська, інфраструктура, логістика, і це теж відіграє роль у забезпеченні південного угруповання, тому в будь-якому разі треба кудись відтягуватися, евакуювати поранених, десь накопичувати Сили і засоби, і тому вони завжди намагаються відновлювати ці системи", – розповів Плетенчук.

Військовий експерт Павло Нарожний в етері 24 Каналу наголосив, що ворог не готовий до відбиття масованих атак на відміну від України. Росія зробила акцент на ЗРК малого радіуса дії "Тор" і "Панцир". Але ракети до них коштують дорожче українських дронів, які вони мають збивати. Також у Росіє є дефіцит ракет до "Панцира".

