Готуються до ударів: окупанти терміново посилюють ППО біля Кримського мосту

Російські окупаційні війська терміново розгортають додаткові підрозділи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи поблизу Керченського мосту. Загарбники намагаються щільно перекрити можливі шляхи підходу українських морських дронів і захистити об'єкт від повітряних атак.

За даними партизанського руху "Атеш", противник проводить термінове поповнення боєкомплекту на обох берегах Керченської протоки.

Як окупанти готуються до ударів?

Позиції окупантів зосереджено на ключових підступах до переправи з обох берегів Керченської протоки. Основні вогневі точки та розрахунки ППО з боку тимчасово окупованої Керчі загарбники облаштовують на мисі Ак-Бурун, острові Тузла, а також на прилеглих панівних висотах і безпосередньо вздовж берегової лінії.

Окупанти облаштовують нові вогневі точки біля Кримського мосту / Фото "Атеш"

З боку Краснодарського краю вогневі рубежі росіян розміщені в районі коси Тузла, поблизу станиці Тамань та на прибережних фортифікаційних спорудах.

Вибір зазначених локацій зумовлений прагненням загарбників створити максимальну щільність вогню проти повітряних цілей та повністю перекрити коридори для потенційного виходу українських безекіпажних катерів.

Усі місця зосередження сил, дислокації військової техніки та нові позиції розрахунків ворожої ППО оперативники руху опору своєчасно фіксують і передають Силам оборони України.

Ворог також поповнює склади боєприпасів / Фото "Атеш"

Чи посилювали оборону стратегічного об'єкта раніше?

Раніше загарбники звели навколо Кримського мосту багаторівневу оборонну зону з кількох ліній захисту для протидії надводним і підводним дронам.

Окрім цього, ми розповідали, що російські війська готують логістичні мости до можливих балістичних ударів, а командування Чорноморського флоту Росії перевело підрозділи у стан підвищеної бойової готовності через побоювання комбінованих атак.