Росія посилює систему протиповітряної оборони на кордоні з Україною

В окремих районах українсько-російського кордону країна-агресор посилює свої позиції. Мовиться про систему протиповітряної оборони.

Також російські окупанти інженерно обладнують свої позиції. Про це повідомили в Генштабі 18 травня.

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В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій,

– мовиться в повідомленні.

Окрім того, вороги продовжують утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти роблять це для демонстрації та з метою сковування українських військ.

Ситуація на українсько-білоруському кордоні

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається напруженою. Білоруські військові виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Існує загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.

Новини від Генштабу станом на ранок 18 травня: коротко

У Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення та населені пункти.

Основні зусилля ворог зосереджує на тому, аби утримати зайняті позиції, провести розвідку, поповнити свої запаси та покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні займаних позицій. Окупанти обстрілюють з артилерії Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

На Слов'янському напрямку окупанти наступають на Довгеньке. Вони розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку загарбники продовжують наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському напрямку ворог намагається захопити Дробишеве та блокує Лиман з півночі. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках окупанти зосередили до 15 вертольотів.

У Маріуполі окупанти продовжують блокувати "Азовсталь". Вони завдають артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули до 10 батарей реактивної та до 8 батарей ствольної артилерії.

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