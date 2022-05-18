Росія посилює систему протиповітряної оборони на кордоні з Україною
Джерело:Генштаб ЗСУ
В окремих районах українсько-російського кордону країна-агресор посилює свої позиції. Мовиться про систему протиповітряної оборони.
Також російські окупанти інженерно обладнують свої позиції. Про це повідомили в Генштабі 18 травня.
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В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій,
– мовиться в повідомленні.
Окрім того, вороги продовжують утримувати свої підрозділи в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Окупанти роблять це для демонстрації та з метою сковування українських військ.
Ситуація на українсько-білоруському кордоні
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається напруженою. Білоруські військові виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.
Існує загроза ракетних та авіаційних ударів по Україні з території Білорусі.
Новини від Генштабу станом на ранок 18 травня: коротко
- У Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку російські окупанти обстрілюють всю лінію зіткнення та населені пункти.
- Основні зусилля ворог зосереджує на тому, аби утримати зайняті позиції, провести розвідку, поповнити свої запаси та покращити тактичне положення.
- На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні займаних позицій. Окупанти обстрілюють з артилерії Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.
- На Слов'янському напрямку окупанти наступають на Довгеньке. Вони розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
- На Донецькому напрямку загарбники продовжують наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському напрямку ворог намагається захопити Дробишеве та блокує Лиман з півночі. На Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках окупанти зосередили до 15 вертольотів.
- У Маріуполі окупанти продовжують блокувати "Азовсталь". Вони завдають артилерійських та авіаційних ударів.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для наступу на напрямку Пологи – Оріхів.
- На Миколаївському напрямку окупанти розгорнули до 10 батарей реактивної та до 8 батарей ствольної артилерії.