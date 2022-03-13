Росія посилюється бійцями з Вірменії, морпіхів відправляють у Білорусь, – Генштаб ЗСУ

Російські загарбники посилюють свої позиції військовими з Вірменії. А морпіхів з Тихоокеанського флоту ешелонами відправляють у Білорусь.

Росія програє наземну боротьбу, українські захисники продовжують трощити ворожу техніку та й самих загарбників. Тому ті, як повідомляє Генштаб Збройних Сил України, посилюють свої позиції.

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Допомога ворогу прийшла з Вірменії

Під час перегрупування військ противник здійснює підготовку додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України.

За наявною інформацією, протягом 9 – 10 березня до Росії перемістили 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу,

– повідомили в Генштабі.

Цих бійців держава-агресорка відправлятиме в зону бойових дій.

Морпіхів завозять у Білорусь

Приблизно 1 500 бійців 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Білорусі.

Крім того, у 820-му головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

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